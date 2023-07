Thanh Hoá lên phương án sơ tán hơn 40.000 hộ dân

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hoàn lưu Tây Nam, Nam của bão số 1, từ đêm 17 đến ngày 20/7, địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra đợt mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực phía Bắc và vùng núi phía Tây, Tây Bắc của tỉnh có mưa rất to. Tổng lượng mưa ở có khả năng đạt từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.