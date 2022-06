Thăng hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Quyết định phong cấp bậc hàm Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Sỹ Quang.

Chiều 1-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Sỹ Quang

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Sỹ Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu, có phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, phong cách làm việc sâu sát, trách nhiệm và tận tụy.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Quang là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với cá nhân đồng chí; là niềm vinh dự, tự hào của đồng chí và gia đình, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang

Trong thời gian tới, nhiệm vụ công tác Công an còn rất nặng nề, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trên cương vị của mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều quyết sách đảm bảo tốt tình hình ANTT, nâng cao mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của người lãnh đạo chỉ huy, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều cống hiến, đóng góp quý báu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

