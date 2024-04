Tháng 5/2024, nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều hơn mọi năm

Mức độ nắng nóng ngày càng gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino (pha nóng) vẫn duy trì từ nay đến khoảng tháng 6/2024 nhưng cường độ suy yếu dần. Sau đó, El Nino có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính ENSO với xác suất 75-80%.

Do ảnh hưởng của El Nino, từ tháng 5/2024, mức độ nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 5/2024. Ảnh minh họa NLĐ

Dự báo, tháng 5/2024, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 1-2 độ C; đặc biệt tại khu vực Trung Bộ cao hơn 1,5-2 độ C, Tây Bắc của Bắc Bộ có nơi cao hơn tới 3 độ C.

Tình trạng khô hạn ở Trung Bộ có khả năng xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5-7/2024. Mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng xuất hiện tương đương so với TBNN.

Trong khi đó, nắng nóng và tình trạng khô hạn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5/2024.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn hơn so với TBNN. Thời kỳ từ tháng 6/2024, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với TBNN khiến mưa xuất hiện nhiều hơn.

Thiếu nước và khô hạn diễn ra nhiều nơi

Mùa lũ năm 2024 trên các sông suối khu vực Bắc Bộ ít có khả năng đến sớm. Từ tháng 5-7/2024, trên các sông Bắc Bộ xuất hiện các đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ ở mức báo động (BĐ)1, các sông suối nhỏ ở mức BĐ1 đến BĐ2.

Từ tháng 5-7/2024, dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với TBNN. Cụ thể: Dòng chảy đến các hồ chứa lớn trên sông Đà thiếu hụt từ 30-40% so với TBNN, riêng hồ Hòa Bình trong tháng 5/2024 có khả năng lớn hơn TBNN do có sự cấp nước bổ sung từ các hồ chứa thượng nguồn; dòng chảy đến hồ Thác Bà (sông Chảy) và đến hồ Tuyên Quang (sông Gâm) có khả năng ở mức thiếu hụt từ 20-30% so với TBNN.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tháng 5/2024, mực nước trên các sông ở đây biến đổi chậm. Từ tháng 5-7/2024, tình trạng khô hạn và thiếu nước diễn ra tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại những nơi ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

Tại Nam Bộ, trong tháng 5/2024, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm; tổng lượng dòng chảy sông Cửu Long từ thượng nguồn sông Mê Công về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thiếu hụt từ 15-20% so với TBNN.

Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, riêng sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé vẫn duy trì ở mức cao, các đợt xâm nhập mặn tăng cao tập trung vào nửa cuối tháng 4 đến tháng 5/2024 (từ 22-28/4, từ 7-11/5).

