Nam Bộ sắp có “mưa vàng” giải nhiệt

Nam Bộ có thể đón mưa dông về chiều tối. Ảnh minh họa

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, suốt nhiều ngày qua, khu vực Nam Bộ nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, thời tiết không mưa. Tình trạng nắng nóng kéo dài khiến không khí ngột ngạt, xảy ra hạn hán, thiếu nước ngọt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành.

Dự báo từ 3 - 5 ngày tới, miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; khu vực miền Tây có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng tại TPHCM, 24 giờ qua, nắng nóng có cường độ giảm nhẹ, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tân Sơn Nhất ngày 14/4 là 35 độ C. Trong 3 - 5 ngày tiếp theo, TPHCM tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trao đổi thêm với PV, ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, theo dự báo, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh, từ khoảng 16 - 17/4 hạ trục dần về phía Nam và có cường độ suy yếu dần. Nhiễu động gió Đông (gây mưa) có xu hướng phát triển tốt hơn.

Do đó, những ngày tới, mưa dông có thể xuất hiện ở Nam Bộ về chiều tối. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ không nhiều và sau đó, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn.

“Ngày 17, ngày 19-20/4 khả năng sẽ có mưa cục bộ. Những cơn mưa xuất hiện vào chiều tối cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nắng nóng trên khu vực giảm nhẹ cả ở miền Đông lẫn miền Tây”, ông Quyết chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]