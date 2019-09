Taxi "làm xiếc" nhồi nhét 11 người lưu thông trên Quốc lộ 1

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 13:40 PM (GMT+7)

Một xe taxi cỡ nhỏ thuộc hãng Taxi Vàng (Huế) thuộc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh chở đến 11 người ngang nhiên lưu thông “làm xiếc” trên Quốc lộ 1, đoạn gần Sân bay quốc tế Phú Bài qua thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế).

Ô tô của hãng Taxi Vàng "làm xiếc" trên Quốc lộ 1 đoạn gần Sân bay Phú Bài (ảnh Hue-S)

Sáng 20/9, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy vừa kiểm tra, xác minh và xử lý một trường hợp xe taxi nhồi nhét đến 11 người sau khi nhận phản ánh của người dân qua hệ thống giám sát đô thị thông minh (Hue-S).

Trước đó, vào 14h20 chiều 18/9/2019, trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã Hương Thủy, đoạn gần sân bay Phú Bài, người dân ghi lại được hình ảnh một xe taxi cỡ nhỏ màu vàng mang BKS 75A-064.38 nhồi nhét rất nhiều người tựa "làm xiếc". Chiếc taxi này phải mở nắp capo phía sau để những người ngồi bên trong tựa hờ thân vào sàn xe, rồi thò chân xuống sát mặt đường nhựa trông rất nguy hiểm và có dấu hiệu thách thức lực lượng chức năng.

Từ phản ánh của người dân, Công an đã xác minh xe ô tô taxi mang biển kiểm soát 75A-064.38 thuộc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (chủ hãng Taxi Vàng - trụ sở đóng tại số 7, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, TP Huế). Xe này do tài xế Hồ Mạnh Tường (sinh năm 1995, trú phường An Cựu, thành phố Huế) điều khiển.

Làm việc với công an, tài xế Tường thừa nhận vào chiều 18/9/2019 đã điều khiển ô tô taxi xe 75A-064.38 chở 11 người (đều là tài xế của hãng Taxi Vàng).

Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty CP Phú Hoàng Thịnh về lỗi chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi chở quá số người quy định; đồng thời, tạm giữ giấy phép lái xe hạng B2 của tài xế Hồ Mạnh Tường và Giấy chứng nhận kiểm định của xe 75A - 064.38.

Ngoài ra, nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông của lái xe taxi, không để tình trạng trên tái diễn, Công an yêu cầu Công ty CP Phú Hoàng Thịnh phải kịp thời có biện pháp xử lý theo quy chế, quy định của công ty đối với cá nhân vi phạm.