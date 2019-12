Tàu chở gạch chìm trên sông, 2 người mất tích sau tiếng kêu cứu

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 17:34 PM (GMT+7)

Theo lời kể của các nhân chứng, thời điểm tàu chở gạch bị chìm, có ít nhất 2 người trên tàu kêu cứu.

Tin ngắn Sự kiện:

Ngày 1-12, Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho hay lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người và trục vớt một tàu chở gạch bị đắm trên sông Văn Úc.

Sông Văn Úc, nơi xảy ra vụ chìm tàu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 1-12, người dân ở 2 xã là Quyết Tiến và Chiến Thắng (huyện An Lão) nghe tiếng kêu cứu ở khu vực gần sông Văn Úc. Biết có chuyện, người dân vội chạy ra đến sông thì phát hiện một tàu chở gạch đang chìm.

Hiện, Công an huyện An Lão đang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông thủy, Công an TP Hải Phòng tổ chức tìm kiếm người mất tích, trục vớt tàu bị đắm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tàu chở gạch bị chìm di chuyển từ sông Luộc (huyện Tiên Lãng) ra đến điểm giao sông Văn Úc thì gặp nạn.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tau-cho-gach-chim-tren-song-2-nguoi-mat-tich-sau-tieng-keu-cuu-20191201134107618.htm