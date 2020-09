Tạo sự cân bằng chiến lược cho đất nước

6 mốc son ngoại giao, 3 cột mốc quốc phòng Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS Carlyle Thayer (ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc) nhận định, Việt Nam đã đạt được 6 mốc son ngoại giao. Thứ nhất, trở thành thành viên Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/1998. Thứ hai, trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 11/2006. Thứ ba, Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) lần đầu tiên (nhiệm kỳ 2008-2009), đóng góp tích cực vào việc giải trừ, không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thứ tư, vào tháng 2/2019, Hà Nội được chọn làm địa điểm cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thứ năm, Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ) lần thứ hai (nhiệm kỳ 2020-2021). Thứ sáu, Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN 2020 đã ứng phó hiệu quả với đại dịch toàn cầu COVID-19 thông qua sự dẫn dắt mang tính quyết định về việc tái định hướng ASEAN chống lại nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng ở Đông Nam Á. Về quốc phòng, Việt Nam đã đạt được 3 cột mốc lớn thông qua hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và đóng góp vào an ninh toàn cầu. Thứ nhất, năm 2006 quyết định hiện đại hóa lực lượng hải quân và phòng không. Thứ hai, năm 2008, nâng cấp lực lượng cảnh sát biển với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm - cứu nạn và bảo vệ chủ quyền ở biển Đông. Thứ ba, năm 2018 gia tăng đáng kể mức độ cam kết đối với việc gìn giữ hòa bình LHQ bằng cách triển khai lực lượng quân y tới bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan. “Việt Nam đã đóng vai trò tích cực và xây dựng trong các mối quan hệ quốc tế cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu, đặc biệt sau năm 1995 khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ và trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN. Ngày nay, uy tín quốc tế của Việt Nam hiện ở mức cao kỷ lục”, GS Thayer nhận định.