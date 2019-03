Tân Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng là ai?

Thứ Tư, ngày 20/03/2019 19:30 PM (GMT+7)

Đại tá Lê Ngọc Châu - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Tin nóng Sự kiện:

Chiều 20/3, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố Hải Phòng. Dự lễ công bố có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Ngọc Châu, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Tại lễ công bố quyết định, lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố Hải Phòng chúc mừng đại tá Lê Ngọc Châu được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới và đề nghị Đại tá Lê Ngọc Châu trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác và nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Ngọc Châu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cho biết trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã xây dựng; đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 2/1, Công an TP Hải Phòng công bố quyết định của Bộ Công an vàtrao quyết định nghỉ công tác theo chế độ hưu trí cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Thành phố.