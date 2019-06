Tạm giữ số tiền “khủng” trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Thứ Bảy, ngày 01/06/2019 11:40 AM (GMT+7)

Qua quá trình khám xét và người thân của các bị can tự động giao nộp, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ, tạm giữ nhiều vật chứng liên quan và số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Liên quan đến vụ nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 ở Sơn La, mới đây, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thu giữ, tạm giữ đồ vật và xử lý vật chứng của các bị can và người liên quan để mở rộng điều tra.

Trước đó, một số bị can khẳng định, đã nhận số tiền từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng từ gia đình các thí sinh chi ra để nâng điểm, nhưng hiện giờ không ai nhận là của mình.

Cụ thể, cơ quan công an đã tạm giữ số tiền 1 tỷ đồng từ ông Lê Thanh S. (em vợ bị can Lò Văn Huynh Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý Chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La). Tạm giữ của bị can Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) 950 triệu đồng, 50 triệu đồng từ bà Nguyễn Minh N. (em gái bị can Nguyễn Thị Hồng Nga), tạm giữ của bị can Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Sơn La) 440 triệu đồng.

Gian lận thi cử tại Sơn La làm rúng động dư luận. Ảnh: K.T

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, cơ quan an ninh điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với các bị can trong thời hạn 2 tháng (từ 27/3 tới 25/5/2019) tại trại tạm giam công an tỉnh Sơn La.

Riêng các bị can Trần Xuân Yến (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn, Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án trên, hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của các bên, tuy nhiên nhiều lời khai vẫn còn mâu thuẫn cần làm sáng tỏ.

Cơ quan chức năng khám nhà ông Trần Xuân Yến (Phó giám đốc sở GD&ĐT Sơn La) trước đó.

Ngày 31/5, trả lời báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội liên quan đến vụ gian lận thi cử tại địa phương mình, Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh khẳng định việc xử lý cán bộ trong vụ nâng điểm “không có vùng cấm, không có vùng trống, chỉ có sự thật”. Việc xử lý vi phạm sẽ nghiêm minh trên cơ sở căn cứ vào kết quả điều tra. Điều tra đến đâu xử lý đến đó, rõ đến đâu làm đến đó!.

Ông Quỳnh cũng cho hay, sẽ làm việc với các chi bộ có đảng viên liên quan đến vụ gian lận thi cử, kêu gọi họ tự nhận. “Tôi đã nói thẳng trong cuộc họp là không ai tự nhiên gắp điểm bỏ tay con mình đâu. Nếu có thì phải nhận đi”, ông Quỳnh nói.

Còn việc công khai thí sinh và phụ huynh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, sẽ công khai nhưng phải có cách, chứ không phải “tung hết lên”. Bên cạnh đó, quá trình xử lý hình sự vụ việc cũng là một hình thức công khai. Nếu hành vi của họ ở mức xử lý hành chính, sẽ kỷ luật theo Luật Cán bộ công chức, viên chức, cũng là một hình thức công khai. Đảng viên có trách nhiệm nêu gương rất lớn, nên càng phải xử lý công khai, minh bạch!

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh.

Liên quan đến thông tin chi 1 tỷ đồng mua điểm, ông Quỳnh cho biết thông tin này vẫn cần phải kiểm chứng. “Chúng tôi đã yêu cầu phải khẩn trương chứng minh, nếu có việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cũng phải xử lý. Còn nếu chứng minh có việc nhận tiền thì dứt khoát phải xử lý về tội đưa - nhận hối lộ. Chúng tôi kiên quyết và không để yên đâu”, trưởng đoàn ĐBQH Sơn La nhấn mạnh.