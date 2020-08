Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan vợ chồng Trung Nguyên

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 15:46 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Ngày 24-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên mà cơ quan này đã khởi tố ngày 22-4.

Lý do là đến nay, thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa xác định được bị can. Từ đó, cơ quan điều tra (CQĐT) căn cứ khoản 3 Điều 299 Bộ luật Tố tụng hình sự tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng có thông báo kết luận giám định chữ ký của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo liên quan đến các tài liệu trong vụ án này.

Phiên họp tại TAND tỉnh Bình Dương mà bà Thảo khởi kiện. Ảnh: H.Y

Theo hồ sơ ban đầu, bà Thảo tố cáo ông Nguyễn Duy Phước (trưởng phòng pháp lý Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) có hành vi làm giả biên bản và quyết định của đại hội đồng cổ đông nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC) gây thiệt hại hơn 4.000 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 3-2016, Trung Nguyên IC tổ chức họp hội đồng quản trị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của bà Thảo tại công ty này sau đó ra nghị quyết cho ông Vũ là người đại diện.

Không đồng ý, ngày 18-7-2016, bà Thảo khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu hủy các quyết định này với tư cách là thành viên của công ty. Trong quá trình giải quyết, bà Thảo cho biết các tài liệu do ông Phước cung cấp cho tòa có dấu hiệu cắt ghép và làm giả, nên yêu cầu tòa trưng cầu giám định.

Kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an sau đó cho rằng các chữ "công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên" trên tài liệu có dấu vết cắt ghép. Đại diện phía Trung Nguyên cho rằng tài liệu giám định có dấu hiệu cắt ghép là tài liệu do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương cung cấp cho TAND Bình Dương. Tài liệu này do bà Thảo đã ủy quyền cho nhân viên nộp tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư.

Đồng thời, phía Trung Nguyên xác định vào thời điểm trên thì ông Phước chưa làm việc tại Trung Nguyên. Trong khi đó, phía bà Thảo cho rằng, bà là người trực tiếp phát hiện ra dấu hiệu cắt ghép trong biên bản họp đại hội đồng quản trị và quyết định của đại hội đồng quản trị. Do đó, bà không thể đi tố giác sai phạm được cho là xuất phát từ các tài liệu do mình nộp...

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-an-lien-quan-vo-chong-trung-nguyen-933906.htmlNguồn: https://plo.vn/phap-luat/tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-an-lien-quan-vo-chong-trung-nguyen-933906.html