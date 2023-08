Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an đánh người ở Bình Phước

Trưa 9/8, đại diện lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin việc một người dân bị người mặc sắc phục công an tấn công, lãnh đạo công an huyện đã vào cuộc xác minh, báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh và Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo, xử lý.

Cũng theo vị này, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng đã đến nhà thăm hỏi, động viện nạn nhân bị đánh.

"Bao nhiêu công sức gầy dựng hình ảnh đẹp, song chỉ một hành vi thiếu chuẩn mực sẽ ảnh hưởng đến lực lượng công an. Trong sáng nay, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác cán bộ này để tập trung xác minh, xử lý", đại diện lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng thông tin.

Theo xác minh của Tiền Phong, người bị đánh là anh Đ.N.H (30 tuổi, ngụ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Cán bộ công an đánh nam thanh niên (ảnh cắt từ clip)

Theo lời người nhà anh này, vụ việc xảy ra vào sáng 8/8 trước cổng nhà anh H. Vào thời điểm trên, một người quen của anh H. khi đi xe ba gác đến đoạn đường trước nhà anh này thì bị hư hỏng. Người này đã để xe trước cổng nhà anh H. và nhờ anh trông coi để tìm người sửa.

Sau đó, có hai người mặc sắc phục công an đến yêu cầu đưa xe ba gác về trụ sở. Lúc này anh H. nói mình được người quen nhờ trông coi giúp chiếc xe nên đề nghị lực lượng công an phải lập biên bản rõ ràng, ghi rõ lý do đưa xe đi nhằm nói lại với chủ xe.

Theo anh H., lực lượng công an chỉ ghi vào một mảnh giấy nhỏ nội dung yêu cầu lấy xe ba gác đi. Thấy biên bản không rõ ràng nên anh H. yêu cầu không được đưa xe đi. Sau đó, anh H. đã ngồi trên xe ba gác, không để công an lấy xe đi. Lúc này một cán bộ công an (được cho là trưởng Công an xã Bình Sơn) nhảy lên xe ba gác, dùng chân đạp ngã anh H. rồi dùng tay đấm túi bụi mặc cho nạn nhân đang nằm dưới đất.

Nam thanh niên bị đánh chảy máu đầu

Như Tiền Phong đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhóm người mặc sắc phục công an tấn công, còng tay. Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước xác nhận, vụ việc xảy ra tại xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng vào ngày 8/8, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]