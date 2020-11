Tài xế xe ben tông xe CSGT khai gì tại công an?

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 14:00 PM (GMT+7)

Tài xế Bò khai nhận do chở quá tải, nên khi bị CSGT yêu cầu dừng, tài xế này đã tìm cách bỏ chạy vì nghĩ chỉ cần chạy qua địa phận khác sẽ không bị xử lý. Khi bị xe CSGT chặn lại, Bò tông vào đuôi xe tẩu thoát.

Ngày 22/11, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho hay đang tạm giữ hình sự với Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lái xe ben không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách và húc vào đuôi xe CSGT, rồi bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, tài xế Bò khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bò khai lái xe ben chở quá tải trọng cho phép 53%, nên khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng thì không chấp hành.

Tài xế Bò lái xe ben quá trọng tải quy định

Sau đó, Bò tìm cách tăng ga bỏ chạy vì nghĩ khu vực bị lực lượng chặn gần với khu vực TP.HCM, nên nếu chạy thoát sang khu vực khác, sẽ không bị xử lý. Tuy nhiên, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đã phối hợp chặn bắt và khống chế được Bò.

Trong quá trình Bò bỏ chạy, khi xe chuyên dụng của CSGT chặn lại, Bò tông vào đuôi xe dẫn tới xe hư hỏng nhẹ. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 20/11, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực quốc lộ 1A, đoạn đầu cầu Đồng Nai.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện xe ben mang BKS 51C-948.52 do Bò điều khiển có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Bò không chấp hành, mà tăng ga bỏ chạy về hướng cầu vượt Tân Vạn, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng khống chế tài xế Bò

Tổ tuần tra đã dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo, yêu cầu tài xế Bò tấp xe vào lề, nhưng tài xế không chấp hành mà cố tình đánh võng vượt qua xe CSGT để tẩu thoát. Lúc này, tổ tuần tra Trạm CSGT Rạch Chiếc, Phòng PC08, Công an TP.HCM phối hợp cùng tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành truy đuổi.

Khi đến hết cầu vượt Tân Vạn, xe ben do Bò điều khiển chạy vào làn dành cho xe máy thì bị lực lượng chặn lại. Bò đã cho xe húc vào xe CSGT rồi mới dừng. Sau đó, lực lượng công an đã khống chế tài xế này, đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Nguồn: https://danviet.vn/tai-xe-xe-ben-tong-xe-csgt-khai-gi-tai-cong-an-20201122110724444.htmNguồn: https://danviet.vn/tai-xe-xe-ben-tong-xe-csgt-khai-gi-tai-cong-an-20201122110724444.htm