Tài xế say rượu đỗ xe ngáng đường, ngủ gần 1 tiếng

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 06:53 AM (GMT+7)

Công an phường Trung Hòa vừa cạy cửa ôtô, giải cứu tài xế say rượu ra ngoài về với gia đình.

Hiện trường vụ tài xế đỗ xe giữa ngã ba Trần Duy Hưng- Nguyễn Khang rồi ngủ gần 1 tiếng đồng hồ.

Chiều ngày 14/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa thực hiện một cuộc "giải cứu" hi hữu khi phải tiến hành cạy cửa, đưa tài xế xe Mazda trong tình trạng say rượu đã ngủ quên, dừng xe giữa ngã ba Nguyễn Khang- Trần Duy Hưng.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 14h30 chiều cùng ngày, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về trường hợp một tài xế đỗ ô tô sát vệ đường ngã ba Nguyễn Khang, Trần Duy Hưng có biểu hiện không được tỉnh táo, ngủ quên gần 1 tiếng đồng hồ không di chuyển, lực lượng Công an phường Trung Hòa ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Sau nhiều lần gõ cửa, đánh thức tài xế nhưng người này không có dấu hiệu tỉnh lại, lực lượng chức năng đã phải cạy cửa xe ô tô, đưa người này ra hàng ghế sau đồng thời xác minh danh tính để liên hệ với người nhà đến đón về.

"Khi được đưa ra hàng ghế sau, anh này vẫn trong tình trạng say rượu, không biết gì. Rất may là anh này đã dừng đỗ ở vệ đường, không tiếp tục tham gia giao thông tránh được nguy hiểm cho mọi người", Trung tá Vượng nói.

Sau khi đưa tài xế ra ngoài, tài xế cho biết tên là Hà. “Do tài xế Hà đỗ xe không lưu thông nên công an không xử lý. Sau đó công an phường đã dùng điện thoại của tài xế Hà liên hệ với gia đình đến đưa anh Hà về nhà”, Trung tá Vượng thông tin.