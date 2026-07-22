Tài xế “ma men” điều khiển xe khách đánh võng trên Quốc lộ 24, Quảng Ngãi có nồng độ cồn “khủng”

Sáng 22/7, thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của ông A Tình, đã điều khiển xe khách khi uống rượu bia.

Hành động kì quặc của lái xe Tình. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào khoảng 16 giờ 5 phút, ngày 21/7, Công an xã Kon Braih tiếp nhận tin báo của người dân về việc 1 xe khách mang BKS 81D 004.42, đang lưu thông trên QL 24 có nhiều biểu hiện bất thường.

Cụ thể trong quá trình di chuyển, phương tiện xe khách BKS 81D 004.42 chạy lạng lách, đánh võng; liên tục tăng ga, rồ máy lớn và có thời điểm đánh lái đột ngột, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác...

Nhiều phương tiện phải dừng lại để tránh phương tiện xe khách của ông A Tình điều khiển. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kon Braih đã cho lực lượng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; ngăn chặn tài xế điều khiển xe khách BKS 81D 004.42; thông báo cho CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp xử lý.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định người điều khiển xe khách BKS 81D 004.42 là A Tình, đã sử dụng rượu, bia với nồng độ cồn đã đo được ở mức 0,730 mg/lít khí thở, vượt ngưỡng 0,4 mg/lít khí thở - mức vi phạm cao nhất theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Tài xế A Tình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo CSGT Quảng Ngãi, với hành vi vi phạm nêu trên, người điều khiển xe khách BKS 81D 004.42 bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng, cùng các hình thức xử lý bổ sung khác theo quy định hiện hành.