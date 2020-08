Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung thế nào khi bị bắt tạm giam?

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 20:35 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời điểm bắt tạm giam sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung bình thường.

Ông Nguyễn Đức Chung

Trước thông tin lan truyền trên các trang mạng về sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung có biểu hiện bất thường, trao đổi với PV Báo Giao thông chiều 29/8, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô biết, sức khỏe của ông Chung bình thường.

"Thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung không có bất thường về sức khỏe", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Trước đó, ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 11/8/2020, Thủ tướng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung để điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án.

Cùng ngày, Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng và chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Ba vụ án ông Nguyễn Đức Chung liên quan gồm: Vụ Nhật Cường; Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước mà ông Nguyễn Đức Chung vừa bị khởi tố, bắt giam, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 bị can, gồm một cán bộ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03)- Bộ Công an, 1 thư ký biên tập Tổ giúp việc Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lái xe riêng của ông Nguyễn Đức Chung.

Liên quan đến vụ Nhật Cường, đây là vụ án nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Từ khi vụ án được khởi tố vào tháng 5/2019, đã có 28 người bị khởi tố, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Đối tượng chủ mưu trong vụ án này là Bùi Quang Huy hiện vẫn đang bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đỏ.

Liên quan đến vụ án gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, ngày 20/8 vừa qua, Bộ Công an đã tạm giam ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội với cáo buộc liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C làm sạch sông, hồ.

