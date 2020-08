Ngòi nổ 3 vụ án liên quan khiến Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt giam

Quá trình công tác của ông Chung -Sinh năm 1967. -Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát (chuyên ngành điều tra tội phạm); Đại học Thương mại (ngành Quản trị kinh doanh). + Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật - Từ 10/1985 - 5/1990: Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. - Từ 6/1990 - 10/1997: Cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 11/1997 - 3/1999: Đội phó Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 4/1999 - 10/2001: Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 11/2001 - 10/2004: Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 1/2002 - 11/2010: Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 10/2004 - 11/2007: Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội. - Từ 12/2007 - 9/2010: Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội. - Từ 9/2010 - 3/2011: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. - Từ 3/2011 - 9/2012: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. - Từ 12/2010 - 12/2012: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội. - Từ 5/2011: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. - Từ 6/2012: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy và BCĐ 138 TP Hà Nội. - Từ 9/2012: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội (Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đến tháng 12/2012). - Từ 10/2012: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 197 TP, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh TP Hà Nội. - Từ 11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố, Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố; Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tai nạn, thương tích thành phố. - Từ 12/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Từ 1/2013: Ủy viên Ủy ban nhân dân TP Hà Nội. - Từ 7/2013: Được thăng cấp hàm Thiếu tướng. - Từ 1/2014: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 TP Hà Nội. - Từ tháng 11/2015: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. - Từ 4/12/2015: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. - Từ ngày 14/6/2016: Tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.