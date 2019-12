Sửa hàng loạt quy định Luật Giao thông

Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn thành Dự thảo tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008.

Trong đề cương dự thảo luật sửa đổi, ban soạn thảo cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung các quy định về dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kết nối vận tải để quản lý các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng trong vận tải đường bộ như Uber, Grab, Sàn Giao dịch vận tải.

Mở tài khoản phạt "nguội"

UBND TP Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Công an ban hành quy định về đăng ký ôtô, trong đó phải có tài khoản được mở tại ngân hàng để khấu trừ khi vi phạm. Và trong dự thảo tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, tiếp tục nêu đề xuất bổ sung quy định liên quan tài khoản giao thông của chủ phương tiện phục vụ việc phạt "nguội" và trả phí đường bộ.

Dự thảo luật quy định biển số xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh sẽ có phân biệt

Tuy nhiên, đề xuất này đang có nhiều ý kiến trái chiều. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, ủng hộ đề xuất này nhưng cho rằng cần phải có lộ trình triển khai thực hiện phù hợp.

"Cần thực hiện trước với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, hợp tác xã. Đối với xe cá nhân, nên khuyến khích, đồng thời vận động, tuyên truyền, đến một thời điểm nào đó phù hợp sẽ thực hiện bắt buộc" - ông Thanh nói. Theo ông Thanh, việc làm này nhằm minh bạch và chống tiêu cực đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Cuối tháng 6 vừa qua, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này đã gửi văn bản phản hồi tới Công an TP Hà Nội về đề xuất trên. Cục CSGT cho rằng đề xuất trên là ý tưởng tốt nhưng trong thực tế có nhiều rào cản. Rất khó áp dụng thu tiền vi phạm qua tài khoản ngân hàng. Hơn nữa, trong trường hợp chủ xe có đăng ký tài khoản theo quy định nhưng có thể vài ngày sau họ rút hết tiền thì cũng không phạt được. Vả lại, xử phạt chủ xe qua tài khoản, dữ liệu của công an phải kết nối được với ngân hàng. Việc này động chạm đến quyền bảo mật thông tin của khách hàng.

Luật sư Trương Thanh Đức, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cho rằng pháp luật hiện hành chưa có quy định nào bắt buộc công dân phải mở tài khoản nên quy định trên không phù hợp. "Việc bắt buộc phải đúng cơ sở pháp lý, đặc biệt phải quy định cho người dân lựa chọn dịch vụ nào có lợi và thuận tiện" - luật sư Đức nói.

Quản chặt kinh doanh vận tải

Báo cáo đánh giá tác động về quy định màu biển số xe để phân biệt xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải, ban soạn thảo cho biết thời gian qua, việc sử dụng phương tiện cá nhân vào kinh doanh vận tải diễn ra khá phổ biến, gây nên tình trạng lộn xộn trong hoạt động vận tải, tạo ra những điều kiện bất bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, việc này lại hạn chế một phần quyền tự do của người dân nên cần được quy định trong luật.

Ban soạn thảo đưa ra 2 phương án: Giữ nguyên như quy định hiện hành hoặc quy định phân biệt giữa phương tiện kinh doanh vận tải và phương tiện cá nhân ngay từ khi đăng ký sở hữu phương tiện. Qua phân tích những tác động của chính sách, ban soạn thảo đề nghị lựa chọn phương án 2.

Về phân lại các loại hình kinh doanh vận tải, dự thảo luật sẽ điều chỉnh, sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải để phù hợp với thực tiễn phát sinh. Theo quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy định 5 loại hình kinh doanh vận tải hành khách và 4 loại hình kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô. Trong quá trình triển khai cho thấy có nhiều bất cập trong việc phân loại các hình thức kinh doanh vận tải này.

Hoạt động vận tải khách theo quy định hiện nay có sự chồng chéo giữa các loại hình. Ví dụ như chồng chéo giữa loại hình vận tải khách theo tuyến cố định và xe hợp đồng, giữa taxi với xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ. "Điều này đã gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh, mất trật tự thị trường vận tải mà hệ lụy là tình trạng "bến cóc, xe dù" hoạt động nở rộ tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các đô thị lớn" - Bộ Giao thông Vận tải nhận định.

Xây dựng khung pháp lý để quản Grab Đối với việc áp dụng, phát triển công nghệ phần mềm trong dịch vụ hỗ trợ vận tải (Uber, Grab taxi), Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện nay vẫn chưa có hành lang pháp lý rõ ràng để điều tiết các vấn đề liên quan, như: trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đối với nhà nước, người tiêu dùng khi tham gia vào chuỗi cung ứng các dịch vụ có liên quan đến hoạt động vận tải. Hoặc các quy định đối với cá nhân sử dụng xe rỗng để thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách trong quá trình tham gia giao thông cũng cần phải được quy định, điều chỉnh một cách cơ bản tại luật. Do đó, cần phải rà soát, bổ sung các nội dung này để bảo đảm điều chỉnh kịp thời các yêu cầu của thực tiễn phát sinh.

