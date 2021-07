Sơn La bác thông tin "sắp có giám đốc công an tỉnh trẻ nhất cả nước"

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Một số trang mạng xã hội đồng loạt đưa thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước" trong ngày 3/7 gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh về nội dung "Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước???" được chia sẻ trên MXH. Ảnh: Công an Sơn La cung cấp.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thông tin “Sơn La sắp có Giám đốc Công an tỉnh mới, trẻ nhất cả nước" lan truyền trên mạng xã hội trong ngày 3/7 là hoàn toàn sai sự thật.

Công tác tổ chức cán bộ, nhất là đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an phải phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, của Ngành, không thể tùy tiện thông tin trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, nội dung được đăng tải, chia sẻ như sau: “Theo một số nguồn tin thì tới đây Bộ Công an sẽ thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đại tá Mai Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thay cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân (sẽ được điều động về Bộ Công an).

Đại tá, Tiến sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Hoàng (sinh năm 1979) là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (nguyên Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La)".

Sau khi được đăng tải, bài viết đã được nhiều trang facebook chia sẻ, thu hút nhiều người quan tâm và nhận được hàng trăm bình luận, một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đăng tải, chia sẻ thông tin trên trên trang cá nhân của mình.

Hiện, các đơn vị chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ thông tin trên và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, tổ chức đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật nói trên theo quy định của pháp luật.

