Sẽ nghiên cứu bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô

Hơn 4,3 triệu ô tô được cấp số quản lý kiểm định Theo tìm hiểu của PV, hiện nay mỗi trung tâm đăng kiểm sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho mẫu phôi và tự chịu trách nhiệm in ấn tem, GCN của trung tâm mình. Theo đó, với khoảng thời gian ba tháng/lần, các trung tâm sẽ dự liệu số lượng tem cần đăng kiểm và tự in theo nhu cầu của trung tâm. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện toàn quốc có hơn 4,3 triệu ô tô được cấp số quản lý kiểm định, trong đó năm 2020 có hơn 3,7 triệu lượt vào đăng kiểm, tương ứng với số GCN đăng kiểm được cấp. Theo một trung tâm đăng kiểm, hằng năm số lượng xe có chu kỳ đăng kiểm sáu tháng, ba tháng/lần sẽ tăng lên,nên nhiều xe có năm mất 2-3 lần làm GCN. Bớt được GCN sẽ giúp chủ xe tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý ấn chỉ đăng kiểm. Với hàng triệu xe đang lưu hành, mỗi năm tính toán số tiền này cũng rất lớn.