Say rượu, đóng cửa phóng hỏa đốt nhà ngày 30 Tết

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 15:48 PM (GMT+7)

Sau khi uống rượu ông K. đã phóng hỏa, đốt nhà rồi cố thủ ở bên trong.

Sáng 11-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa khống chế thành công đám cháy, giải cứu một người đàn ông mắc kẹt ra ngoài.

Đám cháy khiến nhiều tài sản của gia đình ông K. bị thiêu rụi - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng gần 1 giờ ngày 11-2 (ngày 30 Tết), Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC-CNCH) Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 4, ngõ 30 đường Hồng Bàng, phường Quang Trung, TP Vinh.

Đội CC-CNCH số 1 đã huy động 2 xe chứa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường, phun nước không cho đám cháy lan rộng. Người dân và lực lượng chức năng cũng đồng thời phá cửa, đưa ông N.Q.K. (SN1959) mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Đám cháy được khống chế sau đó, tuy nhiên nhiều đồ đạc có giá trị trong căn nhà như xe máy đã bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ ông K. đã kịp thời bế cháu gái 5 tuổi ra ngoài an toàn. Nguyên nhân của vụ việc được xác định do do ông K. uống rượu say, tự phóng hỏa đốt nhà.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/say-ruou-dong-cua-phong-hoa-dot-nha-ngay-30-tet-20210211125700608.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/say-ruou-dong-cua-phong-hoa-dot-nha-ngay-30-tet-20210211125700608.htm