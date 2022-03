Sau tiếng va chạm lớn, thi thể nam thanh niên được tìm thấy dưới sông

Chủ Nhật, ngày 06/03/2022 17:35 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nghe tiếng va chạm trên cầu, mọi người tới xem sự thể thì chỉ thấy chiếc xe máy đổ, không thấy người. Tiến hành tìm kiếm, lực lượng chức năng vớt được thi thể nam thanh niên dưới sông.

Chiều 6-3, thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Nghệ An cho biết đơn vị này đã tìm thấy thi thể nam thanh niên rơi xuống sông Bùng, đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào tối ngày 5-3, người dân nghe tiếng va chạm mạnh trên cầu Bùng, đoạn thuộc xã Diễn Kỷ, nên tới xem sự thể thì phát hiện 1 chiếc xe máy đổ ở trên cầu, dưới sông có 1 đôi dép nổi lên nhưng không thấy người.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: Công an cung cấp

Nghi ngờ có người gặp nạn rồi rơi xuống sông, người dân đã điện báo tin lực lượng chức năng. Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 4 huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng phối hợp triển khai tìm kiếm người mất tích.

Đến trưa 6-3, lực lượng cứu nạn cứu hộ vớt được thi thể của 1 nam thanh niên. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.T. (SN 2000), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân điều khiển xe gắn máy va chạm với lan can cầu Bùng rồi rơi xuống sông tử vong.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/sau-tieng-va-cham-lon-thi-the-nam-thanh-nien-duoc-tim-thay-duoi-song-...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/sau-tieng-va-cham-lon-thi-the-nam-thanh-nien-duoc-tim-thay-duoi-song-20220306163353096.htm