Sau thời gian dài "đóng băng", vịnh Hạ Long đón đoàn du khách miền Nam đầu tiên xông đất

Thứ Sáu, ngày 04/02/2022 08:24 AM (GMT+7) Chia sẻ

Sau một thời gian "đóng băng" do dịch Covid-19, sáng 3-2, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón đoàn lữ hành nghỉ dưỡng đầu tiên "xông đất" vịnh Hạ Long.

Đoàn khách "xông đất" cho Vịnh Hạ Long gồm 60 người đến từ TP HCM, Đồng Nai và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Lãnh đạo Sở Du lịch và Tập đoàn Sun Group "lì xì" đầu năm cho các du khách

Đây là đoàn khách đầu tiên trên cơ sở hợp tác giữa Vietravel với Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình đi theo chương trình du lịch an toàn đã được các bên thống nhất xây dựng và tổ chức thực hiện. Đoàn khách mang thông điệp kết nối, khôi phục hoạt động du lịch giữa các tỉnh, thành phố, vùng miền trong cả nước gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả.

Tại Quảng Ninh, đoàn khách tham quan Vịnh Hạ Long và một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến các địa phương trong "chuỗi du lịch an toàn". Tất cả các hành khách tham quan đến Quảng Ninh đều đã được tiêm đủ vắc-xin phòng Covid-19 từ 2 mũi trở lên, tuân thủ đầy đủ quy tắc "5K" để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Dự kiến, trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 sẽ có trên 20 đoàn khách từ TP HCM đến Quảng Ninh do Vietravel và một số công ty lữ hành lớn thực hiện.

Đoàn khách du lịch miền Nam đầu tiên xông đất Vịnh Hạ Long.

Được biết, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 (1 và 2-2), các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đón trên 40.000 lượt khách du lịch.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch, bước vào năm Nhâm Dần 2022, Quảng Ninh phấn đấu đón 9,5 triệu lượt khách. Trong những ngày đầu năm mới, Quảng Ninh sẽ đón được 200.000-250.000 lượt khách đến các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các điểm, sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, vịnh Hạ Long…

