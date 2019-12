Sài Gòn lạnh nhất từ đầu năm, người dân ngỡ như đang ở Đà Lạt

Thứ Năm, ngày 05/12/2019 10:01 AM (GMT+7)

Nhiệt độ ở Sài Gòn xuống thấp khiến nhiều người phải mặc đồ kín mít khi ra đường để giữ ấm cơ thể.

Tin nóng Sự kiện:

Sáng 5/12, nhiệt độ tại TP.HCM xuống thấp, trời se lạnh, nhiều người đi đường phải mặc áo ấm kín người, mang khăn quàng cổ và đeo khẩu trang để giữ ấm.

Hơn 6 giờ sáng, trời se lạnh, người phụ nữ tập thể dục ven bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cho nóng người.

Những người phụ nữ co ro trong tiết trời se lạnh

Người dân ra đường ai cũng mặc áo khoác, choàng khăn để giữ ấm cơ thể. “Bữa nay trời lạnh quá nên tôi phải mặc thêm áo khoác, quàng khăn cổ để tránh bị viêm phổi. Thời tiết này giống kiểu thời tiết ở Đà Lạt quá”, chị Nguyễn Thị Tứ (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ.

Nhiều người dân nhận định đây là đợt lạnh nhất từ đầu năm đến giờ.

Những ngày này, khăn quàng cổ, áo ấm xuất hiện tại thành phố phương Nam nắng ấm. Nhiều người Sài Gòn mong thời tiết dễ chịu này sẽ kéo dài qua tết Dương lịch

Nhiệt độ tại nhiều khu vực ở TP.HCM vào sáng nay xuống 20 độ C. Theo ông Lê Đình Quyết - Phó trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân khiến Nam Bộ và TP.HCM lạnh là do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và khuếch tán về phía nam sau hoạt động ổn định.

Thời tiết Nam Bộ tiếp tục ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ về đêm và sáng giảm nhẹ nhưng vẫn phổ biến ở mức 20-23 độ C tại miền Đông. Về đêm và sáng sớm, phía bắc miền Đông có nơi có thể dưới 18 độ C, miền Tây 21-23 độ C.

Nhiều người ra đường phải bỏ tay vào túi áo khi di chuyển vì lạnh

“Tôi rất thích kiểu thời tiết này, sáng sớm lành lạnh nên rất thích. Kiểu thời tiết này rất giống vào những ngày tháng Chạp giáp Tết ở quê tôi. Nhanh quá, mới đó mà gần hết 1 năm rồi”, chị Đặng Thị Phượng (quê Quảng Ngãi) chia sẻ.

Theo dự báo, kiểu thời tiết này có thể kéo dài đến hết tuần khi sắp tới phía Bắc tiếp tục có những đợt không khí lạnh tăng cường. Đây được xem là đợt lạnh sâu nhất từ đầu năm đến giờ ở Sài Gòn.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/sai-gon-lanh-nhat-tu-dau-nam-nguoi-dan-ngo-nhu-dang-o-da-lat-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/sai-gon-lanh-nhat-tu-dau-nam-nguoi-dan-ngo-nhu-dang-o-da-lat-1038508.html