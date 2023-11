Sa Pa đón đợt rét mạnh, nhiệt độ chỉ hơn 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm về sáng 14/11, gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất khiến nhiệt độ các tỉnh, thành phố đồng loạt giảm xuống mức thấp.

Tại Lào Cai, lúc 7 giờ ngày 14/11, theo số liệu quan trắc, nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi ghi nhận gồm thành phố Lào Cai giảm còn 18,4 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 17,7 độ C; vùng núi Bắc Hà rét đậm 13,8 độ C; thị xã Sa Pa rét hại 11,7 độ C. Đặc biệt, tại thị xã Sa Pa, trời còn có mưa nhỏ và sương mù nên càng làm tăng mức độ lạnh.

Sa Pa nhiệt độ giảm sâu.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trên trong đợt rét này và cũng là mức cực tiểu tính từ đầu tháng 10 đến nay. Trước đó, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào ngày 22/10, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa đã giảm còn 13,2 độ C.

Dự báo ngày và đêm 14/11, thời tiết vùng thấp của Lào Cai trời rét nhẹ, vùng núi rét sâu hơn, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại bao phủ trên diện rộng.

