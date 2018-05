Sà lan tông sập nhà dân rồi bỏ chạy, nhiều trẻ em rớt xuống sông trong đêm

Thứ Bảy, ngày 05/05/2018 16:56 PM (GMT+7)

Ngay sau khi nhận tin báo có sà lan tông sập nhà dân rồi bỏ chạy, lực lượng chức năng tiến hành chặn bắt được phương tiện này ngay trong đêm.

5 nhà dân sống ven sông bị hư hỏng nặng sau khi bị sà lan tông trong đêm. Ảnh: Trung Vân

Ngày 5-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn và làm nhiều nhà dân, bè cá bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, 3 trẻ em may mắn thoát chết vì được gia đình cứu vớt kịp thời.

Bè cá của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Trung Vân

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 4-5, anh Trần Văn Tiệp (SN 1986, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) điều khiển chiếc sà lan chở hơn 1.200 tấn hàng hóa trên tuyến kênh Long Xuyên - Rạch Giá để chuẩn bị ra sông Hậu. Khi đến đoạn thủy phận thuộc tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên thì bất ngờ tông liên tiếp vào 5 nhà dân sống ven sông cùng 2 bè nuôi cá, gây hư hỏng nặng.

Đặc biệt, vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 3 đứa trẻ bị rớt xuống sông nhưng may mắn được gia đình cứu vớt kịp thời. Đáng nói hơn, sau khi gây tai nạn, tài công đã không cho sà lan dừng lại để giải quyết hậu quả mà tiếp tục cho phương tiện chạy ra sông Hậu để bỏ trốn. Tuy nhiên, phương tiện này đã bị lực lượng Công an TP Long Xuyên chặn bắt ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra về nguyên nhân tai nạn.