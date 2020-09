Rớt nước mắt trước gia cảnh của cháu bé tử vong trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai

Vào khoảng 13h30 ngày 7/9, tại điểm trường Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn, Lào Cai), khi học sinh tiểu học và mầm non đến trường học buổi chiều, trong lúc chờ vào lớp, một số học sinh rủ nhau chơi đu cánh cổng. Do học sinh đu bám, nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên 6 học sinh, trong đó, 3 học sinh tử vong (2 học sinh tiểu học, 1 trẻ học mầm non), 3 học sinh bị thương.