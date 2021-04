“Rét nàng Bân” gây mưa diện rộng ở miền Bắc, có nơi trời chuyển rét

Thứ Sáu, ngày 16/04/2021 06:55 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay (16/4) đến đêm 17/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/4, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Ngày 18/4, mưa giảm dần nhưng trời vẫn rét. Dân gian hay gọi đợt rét cuối cùng ở miền Bắc xảy ra trong tháng 3 âm lịch là “rét nàng Bân”.

Các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết chủ đạo ban ngày có nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Tuy nhiên, từ chiều tối đến đêm ở các khu vực này cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây ngập úng và khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét.

