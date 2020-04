Rảnh rỗi khi vợ bỏ đi, người đàn ông gọi điện trêu cảnh sát 113 và cái kết

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 17:16 PM (GMT+7)

Do vợ bỏ đi, Nhàn cảm thấy rảnh rỗi nên đã gọi điện đến tổng đài cảnh sát 113 để trêu đùa.

Nguyễn Văn Nhàn tại trụ sở công an.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập Nguyễn Văn Nhàn (SN 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa) để làm rõ hành vi đưa thông tin giả.

Theo đó, tối 21/4, Nhàn gọi đến số điện thoại tổng đài cảnh sát 113 tự giới thiệu rằng mình là Chung, trú tại thôn Mai Hạ, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tiếp đó, Nhàn giả là Chung báo tin trong quá trình nói chuyện với một người bạn là T.Đ.N (SN 1981, trú tại thôn An Hòa, xã Đoan Bái), N. đã bỏ trong túi ra 1 khẩu AK và 3 quả lựu đạn.

Nhàn còn báo cảnh sát, T.Đ.N cho hay đến ngày 30/4 sẽ trả thù một gia đình vì lý do cá nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh thông tin trên. Quá trình xác minh, Công an huyện Hiệp Hòa xác định người xưng là Chung báo tin giả chính là Nguyễn Đức Nhàn nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, Nhàn khẳng định mình không liên quan đến chuyện này và cho rằng người gọi điện là một người bạn bị say rượu, không làm chủ được hành vi của mình nên mới gọi điện báo tin giả.

Qua làm việc với cán bộ điều tra, Nguyễn Văn Nhàn sau đó đã thừa nhận hành vi đưa tin giả của mình. Đối tượng khai nhận do vợ bỏ đi, ở nhà một mình rảnh rỗi nên Nhàn đã gọi điện đến tổng đài cảnh sát 113 với mục đích trêu đùa.

Đồng thời, đối tượng muốn “thử xem” nếu tin báo của mình là thật thì lực lượng công an có nhanh chóng giải quyết, xử lý hay không.

Khoảng 10 ngày trước, Nhàn từng đóng giả là Chung và gọi điện tới tổng đài cảnh sát 113 thông tin về việc phát hiện gần nhà có người nghi mắc Covid-19 vừa ở Hà Nội về, tuy nhiên đây cũng là tin giả.

Hiện, Công an huyện Hiệp Hòa đã xử phạt Nguyễn Văn Nhàn 750.000 đồng theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 5, Nghị định 167-CP/2013 của Chính phủ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/ranh-roi-khi-vo-bo-di-nguoi-dan-ong-goi-dien-treu-canh-sat-11...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/ranh-roi-khi-vo-bo-di-nguoi-dan-ong-goi-dien-treu-canh-sat-113-va-cai-ket-1081991.html