Quy định xe máy cũng phải có thiết bị giám sát hành trình: Có nên áp dụng?

Dự thảo luật Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu nhập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình theo quy định. Thảo luận tại tổ trước đó, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định trên cần nghiên cứu tính toán, liệu có vi phạm đến bí mật đời tư hay không? Đề nghị nghiên cứu, tính toán, cân nhắc áp dụng quy định nêu trên với xe kinh doanh, xe hợp đồng, xe dịch vụ cho phù hợp và tránh lãng phí, đối với xe cá nhân chỉ khuyến khích lắp đặt chứ không bắt buộc… Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết dự thảo luật đang được Quốc hội xem xét, cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Trong quá trình này, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật bảo đảm kỹ lưỡng, chất lượng, khả thi. Trong đó, sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để điều chỉnh quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu, hình ảnh người lái xe, dữ liệu, hình ảnh bảo đảm an toàn hành trình phù hợp với loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ cũng như điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bảo đảm quyền riêng tư của cá nhân và tính khả thi về quy định của luật khi được áp dụng trong thực tiễn.