Quảng Ninh: Dừng các cuộc họp không cần thiết để đối phó với bão số 2

Thứ Tư, ngày 10/08/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy, tàu thuyền du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển...(cấm biển) từ 12 giờ ngày 10-8.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó bão số 2, .

Thực hiện công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, đảm bảo triển khai khi có yêu cầu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh CTV

Công an tỉnh Quảng Ninh rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau bão. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Đội thường trực cứu hộ cứu nạn trên Vịnh Hạ Long đảm bảo quân số, trang thiết bị sằn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, bắn pháo hiệu kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt các địa phương ven biển đặc biệt từ Móng Cái đến Hạ Long) phải tổ chức thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão. Chỉ đạo khẩn trương gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, khẩn trương tổ chức đưa người từ các khu nuôi trên biển, ven biển lên bờ (ưu tiên phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên trước) và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú và hoàn thành các công tác này trước 17 giờ 00 ngày 10-8.

Công điện cũng yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp khẩn trương tổ chức triển khai các công tác phòng, chống bão số 2 theo chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương.

Tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy, tàu thuyền du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển, bắt đầu từ 12 giờ ngày 10-8.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, phân công lãnh đạo trực ban nghiêm túc 24/24h...

Ngoài cấm biển, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, yêu dừng tất cả cuộc họp không cần thiết để tập trung đối phó với bão. Các huyện thị ven biển là Hạ Long, Vân Đồn, Cẩm Phả, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Cô Tô kêu gọi chủ tàu thuyền, ngư dân, người nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn.

