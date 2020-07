Quảng Nam quyết định cách ly xã hội toàn Hội An

Tối 29-7, Bộ Y tế công bố thêm hàng chục địa điểm gồm: Nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán cafe, nhà thờ, chợ.... là những nơi bệnh nhân Covid-19 đã đi qua ở Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Quảng Nam. Tại Quảng Nam, Bộ Y tế yêu cầu những người từng đến các địa điểm sau: 1. Bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An chiều 14-7-2020. 2. Hoi An Silk Marina Resort & Spa, số 74 đường 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An ngày 24-7-2020 đến 14 giờ chiều 25-7-2020. 3. Phố cổ Hội An ngày 24-7-2020 đến 14 giờ chiều 25-7-2020. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; - Gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế) hoặc 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam)cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; - Thực hiện cách ly tại nhà;- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.