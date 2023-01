Quảng Nam phân công lại nhiệm vụ sau khi ông Trần Văn Tân bị bắt

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban của Chủ tịch UBND tỉnh hôm 3-1. Trong kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất phân công tạm thời các lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết các lĩnh vực trước đó đã giao cho ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ theo dõi, giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nội vụ, ngoại vụ, tư pháp, thi hành án dân sự và các nội dung liên quan khác.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị bắt vì nhận hối lộ

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; phụ trách chỉ đạo thành phố Hội An.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát các quyết định của UBND tỉnh liên quan về thành lập các ban chỉ đạo/ban tổ chức do ông Trần Văn Tân làm trưởng ban để tham mưu các văn bản UBND tỉnh tạm thời phân công cho người khác thay thế.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, ngày 31-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Tân hiện tại là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân sinh năm 1979 ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào Đảng năm 2005; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Năm 2004, ông Trần Văn Tân là chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh, sau đó giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2018, ông Trần Văn Tân được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

