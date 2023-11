Quảng Nam: Cả làng đội mưa vá bờ sông sạt lở

Sáng 14/11, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đội mưa, tập trung gia cố vùng ven sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Vu Gia do mưa lớn, dân chung tay cùng lực lượng chức năng gia cố. Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) Phan Phước Mơ, cho biết, mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nước thượng nguồn đổ về, nhiều điểm trên bờ sông Vu Gia qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến hơn 200 hộ dân.

Tình trạng sạt lở này đã manh nha từ năm ngoái nhưng mấy ngày hôm nay bắt đầu xâm thực mạnh, ăn sâu vào đất liền. Khu vực xảy ra sạt lở nằm ngay tuyến đường độc đạo vào thôn Khương Mỹ.

Nếu tình trạng sạt lở cứ diễn biến phức tạp và không có biện pháp tu bổ, sửa chữa kè kịp thời thì gần 200 hộ dân thôn Khương Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị cô lập hoàn toàn. Hiện địa phương đã báo cáo lên UBND huyện Đại Lộc tìm phương án xử lý.

Dùng cọc tre, bao cát gia cố bờ sông.

Gần 200 công an, dân quân tự vệ và người dân đóng bao tải cát, đóng cọc tre làm kè để gia cố vị trí sạt lở. Theo ghi nhận khu vực sông Vu Gia đoạn qua thôn Khương Mỹ (Đại Cường) bị sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 100 m, chiều sâu ăn vào bờ từ 4-5 m. Nhiều vị trí sạt lở chỉ cách nhà ở của dân khoảng hơn trăm mét, nguy cơ mất an toàn về người và tài sản. Chính quyền địa phương đã huy động gần 200 công an, dân quân tự vệ và người dân đóng bao tải cát, đóng cọc tre làm kè để gia cố vị trí sạt lở.

Hàng rào cọc tre, bao cát gia cố bờ sông. Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện cùng Ban Phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ huyện đã đến kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục tạm thời bằng đóng cọc tre, bao tải cát để giữ chân mái taluy tạm không cho ảnh hưởng tuyến giao thông. Ông Nguyễn Hảo – Bí thư Huyện ủy Đại Lộc cho biết trước mắt đã chỉ đạo UBND huyện yêu cầu địa phương khẩn trương gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở. Đồng thời địa phương sẽ nghiên cứu tìm phương án khắc phục lâu dài, nếu vượt khả năng thì sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kịp thời để không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

