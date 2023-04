Phường lý giải về clip bảo vệ Cảng An Thới ẩu đả với người dân ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ nhiều người dân và bảo vệ Cảng An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ẩu đả, ngày 27-4, một lãnh đạo UBND phường An Thới cho hay tình hình tại cảng đã được ổn định.

Vụ ẩu đả tại Cảng An Thới, TP Phú Quốc được nhiều người dân địa phương quan tâm. Ảnh cắt từ video

Nói về nguyên nhân vụ ẩu đả, vị này cho biết trước đây Cảng An Thới do nhà nước quản lý, mới đây một công ty đã trúng thầu khai thác. Sau đó, đơn vị này đã thiết lập giá cho thuê mới cao hơn nhiều so với trước đó, dẫn đến người dân đã kinh doanh ở đây phản ứng.

“Khi đưa ra giá thuê, công ty cũng nên tính đến vấn đề xã hội, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các tiểu thương ở đây, nên tham khảo mức giá hợp lý hơn. Theo quan điểm cá nhân, việc ra giá quá cao trong thời điểm hiện tại là không nên, vì đây là giai đoạn kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân cũng eo hẹp” - một lãnh đạo UBND phường An Thới bày tỏ.

Trước đó, chiều 26-4, một clip lan truyền trên Facebook cho thấy có nhiều người trong trang phục bảo vệ xảy ra ẩu đả với người dân. Vụ việc được cho là xảy ra tại Cảng An Thới, TP Phú Quốc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để ổn định tình hình. Vụ ẩu đã làm ba người bị thương và người bị xây xát nhẹ. Công an cũng đang tạm giữ những đối tượng liên quan đến vụ việc.

Một hộ kinh doanh tại Cảng An Thới chia sẻ trước đây, những hộ kinh doanh thuê với giá 500.000 đồng/tháng.

Thế nhưng khi công ty mới trúng thầu, tiếp quản thì giá thuê tăng lên đến 60 triệu đồng/tháng. Đáng nói, phía đơn vị này còn yêu cầu các hộ kinh doanh phải đóng trước ba tháng.

Ngoài ra, Công ty còn quy định xuồng đưa rước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng/tháng; ca nô từ 5-10 triệu đồng/tháng; khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng/lượt, trong khi đó, trước đây không thu phí.

