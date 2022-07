Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Cần chế tài người tiến cử cán bộ sai phạm vào bộ máy nhà nước

Vẫn có người dân thỏa hiệp với tham nhũng Chương trình PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện tại Việt Nam đã được 14 năm, tức trải qua ba nhiệm kỳ Đại hội Đảng. Khảo sát qua các năm thì thấy người dân có cảm nhận tốt dần lên về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) kể từ năm 2016. Tín hiệu ấy tích cực hơn vào năm 2021. Tuy nhiên, các dữ liệu vẫn cho thấy tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành tập quán, tức thành “văn hóa” trong ứng xử, suy nghĩ, hành động của tất cả các bên, từ cán bộ, công chức đến người dân, doanh nghiệp. Tập quán xấu ấy đầu tiên là do khu vực công tạo ra và lâu dần khiến người dân phải chấp nhận, thỏa hiệp để được việc. Tín hiệu tốt là trong các câu trả lời, người dân đều rất ủng hộ sự quyết tâm của Đảng, nhất là Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và đều đánh giá tích cực về kết quả công tác này. Tuy nhiên, tín hiệu chưa tốt lại nằm ở câu hỏi: Khi bị vòi vĩnh thì đến cỡ bao nhiêu tiền thì ông/bà sẽ tố giác? Kết quả PAPI 2021, tính trung bình người dân sẽ phản ứng lại nếu số tiền phải hối lộ lên tới 25 triệu đồng. Vấn đề là con số này liên tục tăng theo chỉ số PAPI các năm chứ chưa có chiều hướng giảm xuống. Điều này phản ánh bên cung ngày càng sẵn sàng thỏa hiệp với bên cầu tham nhũng. Chúng tôi cũng băn khoăn là tại sao trung ương chống tham nhũng quyết liệt vậy mà người dân vẫn tiếp tục xu hướng thỏa hiệp, ngại phản kháng với tham nhũng. Phân tích dữ liệu thì kết luận là các vụ việc được phát hiện, xử lý trong thời gian qua chủ yếu là các vụ lớn, vẫn “trên nóng, dưới lạnh”. Còn đối tượng nghiên cứu của PAPI là người dân và chính quyền địa phương, cơ sở - vốn là nạn nhân của tham nhũng vặt. Ngoài ra, các câu hỏi sâu hơn cũng cho thấy lý do không phản kháng, tố giác. Đó là người dân sợ bị trù úm, là chẳng lợi lộc gì mà tố giác, hoặc không biết tố giác với ai. Rồi tỉ lệ người trả lời có hiểu biết về Luật PCTN, Luật Khiếu nại, tố cáo thấp cũng là nguyên nhân… Vậy với việc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực thì gợi ý chính sách từ PAPI là Đảng, Nhà nước cần chú ý hơn tới việc tăng cường năng lực phản kháng cho người dân trước các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức. PCTN, tiêu cực nên cả hai chân, hai phía, cả bên cung, bên cầu tham nhũng. Đỗ Thanh Huyền (dự án PAPI)