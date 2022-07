Phó giám đốc công an TP.HCM làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Sáng 1-7, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an chính thức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thay thiếu tướng Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công an.

Quang cảnh buổi Lễ công bố Quyết định giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Lễ trao quyết định có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo công an các huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); trình độ học vấn Thạc sĩ - ngành Luật học, Cử nhân An ninh điều tra. Sau khi tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, ông được phân công về Công an TP.HCM, làm công tác nghiệp vụ an ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Phó đội trưởng, Đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tại buổi lễ. Ảnh: VH

Từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2019, ông được bổ nhiệm và bố trí giữ các chức vụ: Phó Trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 4, Phó Chánh Văn phòng Công an TP.HCM và Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Từ tháng 4-2019 đến nay, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, được tín nhiệm bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen, huy chương như: Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, bằng khen của Thủ tướng vì thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 1-6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

