Phó Chủ tịch Nghệ An nói gì về việc nhiều lãnh đạo TP du lịch cùng DN

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Liên quan tới vụ việc nhiều lãnh đạo UBND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) như ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố; ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các trưởng phòng đi du lịch châu Âu cùng doanh nghiệp, phóng viên đã trao đổi với ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cũng là người ký cho phép những vị này nghỉ dài ngày đi du lịch nước ngoài theo lời mời của doanh nghiệp.

Ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, người ký những quyết định đồng ý và cho phép các ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An); ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh; ông Nguyễn Sỹ Diệu - Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Vinh; ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng thành phố này... nghỉ đi du lịch dài ngày ở châu Âu cùng doanh nghiệp cho biết: “Anh Nguyễn Hoài An, anh Đậu Vĩnh Thịnh xin nghỉ phép đi cá nhân. Việc đó có thông báo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho phép đi. Hôm đó anh Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đi vắng nên về phía Ủy ban, về mặt Nhà nước, tôi ký cho đi”.

Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh (thứ 3 từ trái qua) là người tham gia cùng đoàn doanh nghiệp đi du lịch dài ngày tại 3 nước châu Âu.

“Trong những quyết định đó ghi là đi tự túc chứ tôi không rõ đi cụ thể bằng nguồn nào, đi cùng ai” - ông Lê Xuân Đại nói.

Phóng viên đặt câu hỏi “Tại sao ngoài Chủ tịch UBND thành phố Vinh là ông Nguyễn Hoài An, ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng cả loạt trưởng phòng cũng được ký quyết định nghỉ phép đi châu Âu lại cùng một thời điểm, cùng tham gia một chuyến đi, cùng tới những địa điểm là 3 nước châu Âu. Đó có phải là sự tình cờ?”

Ông Lê Xuân Đại trả lời: “Tôi không nhớ rõ lắm vì việc đi của các anh ấy được Thường trực Tỉnh ủy cho phép. Tôi ký quyết định về mặt ủy ban vì Chủ tịch UBND tỉnh là anh Nguyễn Xuân Đường hôm đấy vắng. Tôi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An nên được ký thay Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường những quyết định như vậy”.

Trụ sở UBND thành phố Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

Phóng viên cũng chất vấn: “Trước thông tin dư luận cho rằng, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng các trưởng phòng thuộc UBND thành phố này đi du lịch 3 nước châu Âu theo lời mời của 10 doanh nghiệp và được doanh nghiệp “bao” toàn bộ chi phí, quan điểm của Phó Chủ tịch tỉnh thế nào?”, ông Lê Xuân Đại nói: “Tôi cũng không rõ lắm. Tôi không rõ các anh ấy đi với ai, doanh nghiệp nào”.

Trước đó, như đã thông tin, từ ngày 4.8-20.8, các ông: Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh; ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Sỹ Diệu - Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch; ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh được UBND tỉnh Nghệ An cho phép nghỉ để đi du lịch nước ngoài.

Ngay sau đó, trên một số tài khoản facebook đã xuất hiện những hình ảnh các ông này cùng vợ, con và cả chục doanh nghiệp đầu tư, xây dựng, thương mại... trên địa bàn tỉnh này đi cùng.

Phóng viên nhận được thông tin, chuyến đi do một nhóm doanh nghiệp trẻ tại tỉnh Nghệ An đứng ra “cáng đáng”.