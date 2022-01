Phi công nước ngoài ‘đại náo’ sảnh chung cư ở TP.HCM

Chủ Nhật, ngày 16/01/2022 14:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người đàn ông nước ngoài bị cho là có hành vi gây rối, tấn công bảo vệ và đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản ở sảnh chính tòa nhà Landmark 2.

Ngày 16/1, đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark 2, chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh, TPHCM) thông tin vụ việc một cư dân người nước ngoài có hành vi gây rối, đập phá tài sản ở sảnh chính Landmark 2.

Theo đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark 2, khoảng 4h ngày 15/1 có 2 người điều khiển xe mang BKS 29-A1.10... và 59-416.NN-9... vào khu đô thị Vinhomes Central Park (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) nẹt pô lớn tiếng. Sau đó, một trong hai người này di chuyển xuống hầm giữ xe rồi bị té ngã. Bảo vệ tuần tra phát hiện sự việc nên đến hỗ trợ đỡ xe lên thì bị người này tấn công, đập phá xe công vụ, kèm theo nhổ nước bọt và đập phá cửa kính tại hầm B2 Zone A Landmark 2.

Sau đó, người này di chuyển lên sảnh chính Landmark 2 tiếp tục đập phá đồ đạc, gây thiệt hại nhiều trang, thiết bị như: camera, bộ máy vi tính tại quầy lễ tân, đầu quẹt thẻ cửa, đầu quẹt thẻ thang máy,… Ngoài ra, người này còn đập cửa kính tủ phòng cháy chữa cháy rồi lấy 6 bình chữa cháy (4 bình bột, 2 bình CO2) mang phun xịt vào 3 thang máy rồi đập phá 1 tấm kính trong thang chở hàng hóa.

Người đàn ông ngoại quốc đập phá nhiều tài sản ở sảnh chính tòa nhà Landmark 2.

“Đại diện Ban quản trị, Ban quản lý chung cư đã có mặt lúc 4h ngày 15/1 để ghi nhận sự việc. Thời điểm đó, người đàn ông ngoại quốc có dấu hiệu mất kiểm soát, tinh thần bị kích động. Cư dân ngoại quốc này có đi với một người bạn và được người bạn này can ngăn”- đại diện Ban quản trị tòa nhà Landmark 2 thông tin.

Hiện tại, Ban quản lý chung cư đã mời công an phường 22, quận Bình Thạnh đến phối hợp xử lý. Người đàn ông ngoại quốc đã bị công an mời về làm việc. Chung cư cũng đã thống kê thiệt hại để yêu cầu đền bù. Ngoài ra, Ban quản lý cũng đã đề nghị chủ hộ không tiếp tục cho người này tiếp tục thuê căn hộ. Đối với sảnh Landmark 2, hiện công an yêu cầu giữ nguyên hiện trường để xử lý.

Thông tin thêm về sự việc này, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch phường 22, quận Bình Thạnh cho biết, công an phường đã tiếp nhận sự việc và đang trong quá trình xử lý.

“Cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm để xác định người này có sử dụng chất kích thích hay không. Ngoài ra, sự việc đang được điều tra, làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến báo chí”- ông Quang cho hay.

Được biết, người đàn ông gây rối hiện đang là cơ trưởng của một hãng hàng không ở Việt Nam.

Nguồn: https://tienphong.vn/phi-cong-nuoc-ngoai-dai-nao-sanh-chung-cu-o-tphcm-post1409947.tpoNguồn: https://tienphong.vn/phi-cong-nuoc-ngoai-dai-nao-sanh-chung-cu-o-tphcm-post1409947.tpo