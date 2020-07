Phạt người đăng tin UBND quận 7 đề nghị người dân "treo co"

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 00:30 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với người đăng tin đề nghị người dân “treo co” gây hoang mang dư luận.

Ông Đinh Anh Tuấn, người đã lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn (không có dấu) "Uy ban nhan dan Quan 7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 40-4-2020 den het ngay 03-5-2020. Tran trong cam on" vừa bị Công an quận 7 ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.

Tin nhắn giả về UBND quận 7 lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Tuấn bị xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo Nghị định 15/2020.

Trước đó, ngày 27-4-2020, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đoạn tin nhắn (không có dấu) có nội dung "UBND Q 7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay 30/4/2020 den het ngay 3/5/2020. Tran trong cam on".

Vụ việc nhanh chóng gây sự chú ý, dư luận suy đoán nhiều chiều và ảnh hưởng nghiêm trọng đến UBND quận 7. Sau đó, UBND quận 7 cũng đã thực hiện thông báo rộng rãi đến các phương tiện thông tin đại chúng thông tin trên là không đúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Sau đó, tài khoản Facebook "Han Giang" đã tăng tải nội dung "Hoàng Minh Tuấn Anh vừa từ quận 9 về quận 7 đã bắt dân Treo Cổ là sao?" kèm theo hình ảnh đoạn tin nhắn giả mạo nêu trên.

Qua điều tra, Công an 7, TP.HCM xác định tài khoản Facebook "Han Giang" chính là Đinh Anh Tuấn đang quản lý, sử dụng.

Sau khi đăng tải bài viết trên, ông Đinh Anh Tuấn nhận thấy việc đăng tải nội dung trên là không đúng quy định của pháp luật nên đã gỡ bỏ bài viết trên khỏi trang cá nhân.

