Phát hiện gỗ lậu cất giấu trên đất của trưởng phòng ở Quảng Nam

Ngày 2/1, Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Tuấn, nguyên Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội...