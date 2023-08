Phà Vàm Cống hoạt động trở lại sau hơn 4 năm kết thúc chuyến phà cuối cùng

Ngày 27-8, ông Trần Quốc Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang, cho biết bến phà Vàm Công hoạt động trở lại trên cơ sở thống nhất của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 2 bên bờ.

"Công ty Phà An Giang là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị để đảm bảo hoạt động giao thông phía bờ An Giang. Đến nay, chúng tôi đã triển khai các công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện hoạt động cũng như nhân sự, phương tiện để phục vụ hành khách. Dự kiến đúng 7 giờ ngày 1-9 này, bến sẽ hoạt động chính thức" – ông Long nói thêm.

Khi hoạt động trở lại, Công ty Phà An Giang sẽ bố trí 1 phương tiện có trọng tải 100 tấn và 3 phương tiện trọng tải 40 đến 60 tấn, hoạt động trong khung giờ từ 4 đến 22 giờ hằng ngày.

Bến phà chỉ phục vụ ô tô khách từ 30 ghế trở xuống và xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 7 tấn. Tùy tình hình số lượng hành khách, bến phà có thể tăng cường thêm phương tiện để đưa vào hoạt động.

Trước đây, Cụm Phà Vàm Cống do Cục Quản lí Đường bộ IV quản lí, đã dừng hoạt động cách đây hơn 4 năm. Lần tái hoạt động này, Cụm Phà Vàm Cống sẽ do Công ty Phà An Giang và Công ty Phà Đồng Tháp quản lí.

Cụm Phà Vàm Cống dừng hoạt động cách đây hơn 4 năm.

Trước đó, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu khánh thành ngày 19-5-2019. Công trình có tổng mức đầu tư 5.700 tỉ đồng, nối quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Sau khi cầu thông xe, đúng 9 giờ ngày 30-6-2019, chuyến phà cuối tại bến Vàm Cống (cách cầu khoảng 4km) cũng hoàn thành và bến chính thức bị dừng hoạt động từ đó đến nay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]