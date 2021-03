Ông Trần Vĩnh Tuyến phạm tội, UBND TP.HCM có trách nhiệm gì?

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 08:30 AM (GMT+7)

Trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SAGRI), Cơ quan CSĐT xác định ngoài bị can Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), không có căn cứ xử lý đối với tập thể Thường trực UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 16 bị can về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can trên bị đề nghị truy tố do có các hành vi sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại SAGRI.

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của các cá nhân thuộc UBND TPHCM, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) không phải báo cáo, xinh ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM và Thường trực UBND TPHCM về việc chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án khu nhà ở tại Khu phố 4, phường Phước Long B, Quận 9 do SAGRI làm chủ đầu tư cho Tổng Cty Phong Phú. Nên Chủ tịch UBND TPHCM và Thường trực UBND TPHCM không biết.

Đến ngày 26 và 27/3/2019, UBND TPHCM tổ chức họp nghe Thanh tra TPHCM báo cáo kết luận thanh tra tại SAGRI thì Chủ tịch UBND TPHCM và Thường trực UBND TPHCM mới biết việc chuyển nhượng dự án trên có sai phạm.

Khi biết sai phạm trong vụ chuyển nhượng này, ngày 12/6/2019, Thường trực UBND TPHCM tổ chức họp, giao tổ công tác hướng dẫn thực hiện các thủ tục huỷ hợp đồng chuyển nhượng dự án trên. Ngày 22/6/2019, ông Võ Văn Hoan (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký ban hành quyết định thu hồi và huỷ bỏ quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng dự án này.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT xác định ngoài bị can Trần Vĩnh Tuyến, không có căn cứ xử lý đối với tập thể Thường trực UBND TPHCM và Chủ tịch UBND TPHCM.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đề nghị truy tố 16 bị can. Trong đó đề nghị truy tố ông Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM); Trần Trọng Tuấn (cựu Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TPHCM); Phan Trường Sơn (cựu Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM); Vân Trọng Dũng (cựu Chủ tịch HĐTV SAGRI); Trần Quốc Đạt; Lê Tấn Hoà; Lê Văn Thanh; Nguyễn Thanh Chương về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đề nghị truy tố Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI); Nguyễn Thị Thuý (cựu kế toán trưởng SAGRI); Trần Văn Trường; Đỗ Sĩ Hoài Thanh; Đoàn Quang Hồi; Nguyễn Thị Nguyên; Nguyễn Thị Tuyết Mai về tội “Tham ô tài sản”. Ngoài ra, Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thuý còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Quy phạm vi định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Nguyễn Thị Thanh An bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

