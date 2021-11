Tiểu thương “hốt bạc” nhờ các dịch vụ ăn theo bóng đá ở sân Mỹ Đình

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 20:52 PM (GMT+7)

17 giờ ngày 11/11 nhiều dịch vụ kinh doanh mọc lên như nấm trước cổng sân vận động Mỹ Đình. Sau thời gian dài nghỉ dịch, nhiều tiểu thương phấn khởi “hốt bạc” trong thời gian ngắn.

Chiều tối ngày 11/11, sau thời gian dài “nghỉ dịch”, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình bỗng chốc trở thành địa điểm làm ăn của rất nhiều các tiểu thương kinh doanh dịch vụ ăn theo bóng đá. Trong đó các dịch vụ dễ dàng hốt bạc chỉ trong thời gian ngắn như: Trông xe; bán cờ/áo tổ quốc; bán nước giải khát hoặc đồ ăn vặt.

Theo ghi nhận của phóng viên, tiểu thương tập trung đông đúc khu vực trước sân, hàng hóa được chất đầy trên xe máy, xe đạp hoặc trên… người, sau đó rong ruổi quanh sân mời tận tay các cổ động viên.

Tiểu thương bán hàng rong phải di chuyển liên tục, tránh gây ùn tắc giao thông.

Các dịch vụ, hàng hóa trong chiều tối hôm nay đắt hơn ngày thường gấp đôi, gấp ba lần. Theo đó, giá gửi xe máy giao động từ 30.000đ – 50.000đ; giá một chai nước lọc là 15.000đ. Áo tổ quốc người lớn giá 80.000đ/áo; kèn nhỏ: 50.000đ/áo; miếng rán mặt: 5000đ/miếng; cờ tổ quốc lớn: 50.000đ/cờ; cờ vẫy: 10.000đ/cờ.

Liên hệ với chú Phục, một chủ xưởng sản xuất cờ/áo/băng rôn ở Thường Tín (Hà Nội) cho biết: Giá thành được bán ra trên thị trường đắt gần như gấp 3 lần so với giá xưởng xuất đi trực tiếp cho các tiểu thương. Ví dụ: giá một miếng dán mặt tại xưởng chỉ bán 100đ/miếng.

Cổ động viện tập trung đông đúc trước giờ bóng lăn.

Trước trận đấu giữa đổi tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, lực lượng an ninh, bảo vệ hoạt động sát sao, liên tục nhắc nhở các trường hợp gánh hàng rong lấn chiếm vỉa hè hay kinh doanh buôn bán trái phép.

Với số lượng cổng động viên lên tới hàng nghìn người từ khắp cả nước đổ về đây, sức mua và nhu cầu của mọi người cũng tăng theo, và càng tăng cao hơn vào khoảng thời gian trước giờ thi dấu khoảng 2 tiếng.

“Rất lâu lắm rồi tôi mới được ra sân bán những món đồ cổ động này, So với nhiều trận đấu khác của đội tuyển, sức mua đã giảm nhiều do trận này bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên so với thời gian dài trước đó, ngày hôm nay vẫn là ngày “bội thu” nhất của tôi” – Chị Nguyệt, người bán cờ cổ động tại sân Mỹ Đình vui vẻ chia sẻ.

Sân vận động Mỹ Đình bắt đầu đông đúc lúc 16 giờ. Hoạt động kinh doanh sẽ kéo dài đến đêm khi trận đấu kết thúc. Theo đó, nhiều hàng bán đồ ăn nhanh có dịp đắt khách, phục vụ người hâm mộ mọi lúc mọi nơi.

