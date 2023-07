Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị truy tố vụ “thổi” giá cây xanh

Ngày 10/7, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ở vụ án nâng khống giá cây xanh.

Cùng vụ án, 14 người khác bị truy tố về 4 tội: Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đức Chung ở phiên toà trước đó

Trong vụ án, ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khung hình phạt của tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.

Ông Nguyễn Xuân Hanh (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội) cùng 10 người khác bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, có 5 bị can khác bị truy tố về các tội Buôn lậu; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, việc trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh ở Hà Nội được thực hiện từ năm 2016 - 2019.

Trước năm 2016, công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, đến năm 2016, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, với động cơ cá nhân, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng theo từng quý.

Theo đó, ông Chung chỉ đạo miệng ông Lê Văn Dục (khi đó là giám đốc Sở Xây dựng) phải giao các lãnh đạo, nhân viên đặt hàng từ Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh).

Đáng nói, Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập từ tháng 6/2016 và bị cho là "không đủ năng lực để đấu thầu" hoặc được đặt hàng.

Theo cáo trạng, Giám đốc của công ty Sinh Thái Xanh là Bùi Văn Mận được xác định có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung.

Còn ông Chung bị xác định có quan hệ thân thiết với bị can Vũ Kiên Trung, chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) doanh nghiệp trực thuộc UBND Hà Nội. Sau đó, ông Chung chỉ đạo miệng cho Sở Xây dựng phải áp dụng hình thức đặt hàng với hai công ty này.

Từ chỉ đạo của ông Chung, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu, mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh.

Cáo trạng nêu trong 3 năm, Ban Duy tu đã ký đặt hàng với Công ty Cây xanh 10 hợp đồng (tổng trị giá trên 241 tỷ đồng), với Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng (tổng chi phí hơn 43 tỷ đồng). Đến khi thực hiện, các bị can ký khống hợp đồng, nâng giá một số chủng loại cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế, hợp thức hóa hồ sơ, thu lời bất chính gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Văn Mận khai do được ông Chung tạo điều kiện nên Mận đã chi gần 1,2 tỷ đồng trồng cây tài trợ cho Trường Mầm non Yên Khê (do ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ) và nhà bố đẻ ông Chung.

Còn Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty Cây xanh Hà Nội) nói bản thân chi 2,6 tỷ đồng cho ông Chung vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016 – 2020 để cảm ơn cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tạo điều kiện, chỉ đạo các sở, ngành đặt hàng Công ty Cây xanh.

Tuy nhiên, về lời khai này, ông Nguyễn Đức Chung chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu UBND TP Hà Nội.

Tại giai đoạn điều tra, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định mình và bị can Mận đơn thuần là quan hệ cá nhân, không có chuyện can thiệp, giới thiệu để ông Mận được đặt hàng trồng cây. Ông Chung nói cũng không liên quan, không yêu cầu bị can Mận trồng cây ở đâu.

Việc bị can Mận trồng cây tại trường học gần nhà cha mẹ của bị can ở Phú Thọ là do các cựu học sinh của trường này tài trợ, ủng hộ…

Đây là vụ án thứ 4 Nguyễn Đức Chung bị xử lý. Trước đó, cựu Chủ tịch Hà Nội bị tuyên tổng cộng 12 năm tù trong 3 vụ án: Chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-nguyen-uc-chung-tiep-tuc-bi-truy-to-vu-thoi-gia-cay-x...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ong-nguyen-uc-chung-tiep-tuc-bi-truy-to-vu-thoi-gia-cay-xanh-a390120.html