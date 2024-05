Ông Dương Văn Thái, Mai Tiến Dũng bị khai trừ Đảng

Quyết định kỷ luật hai ông Thái và Dũng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra tại hội nghị lần thứ 9, theo thông cáo chiều 16/5.

Trung ương đánh giá ông Thái và ông Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hai ông còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước".

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Ảnh: BacGiang.gov

Ông Dương Văn Thái năm nay 54 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, từng là Trưởng Chi cục thuế thị xã Bắc Giang; Phó chủ tịch, Chủ tịch TP Bắc Giang; Phó chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang. Ông làm Bí thư Bắc Giang từ tháng 10/2020.

Ngày 1/5, ông Thái bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan vụ án tại Tập đoàn Thuận An. Cùng vụ án, công an bắt ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội, với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Thái là Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm thứ 6 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025. Người gần nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, bị khai trừ Đảng sau khi bị bắt với cáo buộc Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi đương chức. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Mai Tiến Dũng ngày 30/4 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dũng bị cáo buộc có sai phạm liên quan một dự án tại tỉnh Lâm Đồng song các hành vi cụ thể chưa được công bố.

Ông Mai Tiến Dũng 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11, 12; từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư tỉnh Hà Nam. Tháng 4/2021, ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]