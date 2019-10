Nước ngập nửa nhà, mẹ ôm con 18 tháng ngồi trên nóc tủ hoảng loạn cầu cứu

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 08:07 AM (GMT+7)

Nước dâng quá nhanh, người mẹ trẻ vội ôm con nhỏ ngồi lên nóc tủ ngồi và gọi điện cầu cứu người thân...

Hai mẹ con được Cảnh sát đưa ra bên ngoài an toàn.

Trưa 16/10, giữa lúc trời mưa to, giông sét, nhiều nơi bị chìm sâu trong nước, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo, có 2 mẹ con bị mắc kẹt trong căn nhà số 7, nằm trên đường Nguyễn Tài (TP Vinh).

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng và các phương tiện tới đường Hồ Tùng Mậu (đoạn giao với đường Nguyễn Tài) để tìm đường tiếp cận vào căn nhà ngập sâu chia cắt.

Thời điểm này, mực nước ở khu vực đã ngập quá bụng người và tiếp tục dâng nhanh. Các chiến sỹ cảnh sát không quản gian khổ, vừa bơi vừa đi men theo con đường để vào ngôi nhà cấp 4 đang bị ngập sâu. Đi vào bên trong nhà, lực lượng chức năng tìm thấy 1 người phụ nữ đang ôm con nhỏ 18 tháng tuổi, ngồi co ro trên nóc tủ gỗ, cách mặt nước đang dâng cao chỉ vài chục cm. Sau khi trấn an tinh thần người mẹ, cảnh sát đã căng dây đưa họ ra ngoài đến vị trí an toàn.

Theo lời của người mẹ, do không biết bơi và không ngờ nước dâng quá nhanh, xung quanh hàng xóm không có người, nên phải ôm con nhỏ ngồi lên nóc tủ ngồi và gọi điện cầu cứu người thân, cũng như lực lượng chức năng.