‘Nữ tướng’ AIC và 4 vụ án cùng về vi phạm đấu thầu

Theo hồ sơ, sau khi rời Công ty AIC, bà Hoàng Thị Thúy Nga thành lập bảy công ty hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bất động sản, đều do bà Nga chỉ đạo điều hành. Quá trình kinh doanh, bà Nga lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các tỉnh, thành để đặt vấn đề tạo điều kiện cho công ty của mình được tham gia các gói thầu do sở, ban ngành địa phương làm chủ đầu tư. Nhờ sự “ưu ái”, hệ thống công ty của bà Nga liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu về y tế, giáo dục, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Tính đến nay, ngoài vụ án ở Đồng Nai, bà Nga bị khởi tố trong ba vụ án khác, kéo theo nhiều cựu giám đốc sở và hàng loạt nhân viên y tế vướng lao lý. Tại Cần Thơ, cơ quan điều tra khởi tố 20 bị can, gồm hai cựu giám đốc Sở Y tế Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu, Hoàng Thị Thúy Nga cùng loạt cán bộ Công ty NSJ và Công ty Bình Anh (hai công ty do bà Nga thành lập). Tại Quảng Ninh, công an khởi tố 15 bị can, gồm cựu giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Liên Oanh, Hoàng Thị Thúy Nga và loạt lãnh đạo Công ty MQF (một trong bảy công ty do bà Nga thành lập). Tại Tây Ninh, công an khởi tố chín bị can, gồm cựu giám đốc Sở Y tế Hoa Công Hậu, Hoàng Thị Thúy Nga và loạt nhân viên NSJ Group (công ty do bà Nga thành lập)...