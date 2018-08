Nữ tài xế BMW đâm liên hoàn, kéo lê cháu nhỏ trước Royal City

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 21:16 PM (GMT+7)

Nữ tài xế điều khiển xe ô tô BMW gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, kéo lê một cháu nhỏ.

Hiện trường của vụ TNGT trước Khu đô thị Royal City

Chiều 21/8, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, PV Báo Giao thông ghi nhận trước cửa Khu đô thị Royal City hướng cầu vượt Ngã tư Sở- Hà Đông, xe ô tô BMW 745LI mang BKS 98A-016.18 phần đầu bên ghế phụ bị móp và phần đuôi rời khỏi xe do gây tai nạn trước đó.

Phía trước đầu xe ô tô BMW 98A-016.18, hoàng loạt các xe máy, xe máy điện nằm ngổn ngang dưới đường như: Honda Spacy BKS 29C1-359.64, xe máy 36AA-506.78 và 3 xe đạp điện.

CSGT đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV, Thượng uý Nguyễn Tuấn Anh, Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho biết, vụ tai nạn liên hoàn xảy khoảng 17h30 chiều cùng ngày trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

Thời điểm trên, ô tô BMW 98A-016.18 đã tông vào một xe ô tô KIA mang BKS 30E-674.82 cách hiện trường khoảng 100 mét, rồi tông hàng loạt các phương tiện, sau đó kéo lê tới địa điểm trên. “Có ít nhất 2 cháu bé bị thương đã được đưa đi cấp cứu”, Thượng uý Nguyễn Tuấn Anh nói và cho biết, ngay lập tức tổ cảnh sát trật tự Công an phường Thượng Đình đã bảo vệ hiện trường, phối hợp với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời thông tin cho Công an quận Thanh Xuân, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đến phối hợp giải quyết.

Còn theo một cán bộ Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Thanh Xuân trực tiếp khám nghiệm hiện trường thì nữ tài xế điều khiển xe ô tô BMW 98A-016.18 gây tai nạn liên hoàn ít nhất với 5 phương tiện các loại.

Hiện Cơ quan công an quận Thanh Xuân đang tiến hành điều tra làm rõ.