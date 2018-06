Nữ nhân viên ngân hàng trúng jackpot "khủng" hơn 40 tỉ

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 09:21 AM (GMT+7)

Trúng số độc đắc Sự kiện:

Liên tiếp một nữ nhân viên ngân hàng tại TP.HCM và một nữ tiểu thương ở Vĩnh Long đã nhận các jackpot tiền tỉ.

Giải jackpot 1 mà chị N.T trúng thưởng có trị giá gần 40,5 tỉ đồng.

Nữ nhân viên ngân hàng ở TP.HCM nhận jackpot 1 gần 40,5 tỉ đồng

Chi nhánh Vietlott tại TP.HCM vừa tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ chị N.T. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của chị N.T là hợp lệ và trúng jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 tại kỳ quay 131. Tấm vé được phát hàng tại một điểm bán hàng trên Đường số 6, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khi làm thủ tục lĩnh thưởng, chị N.T cho biết, chị là nhân viên của một ngân hàng tại TP.HCM, và ngày nào vợ chồng chị cũng mua một vài vé do hệ thống tự chọn số. Trong đó, tấm vé may mắn ngày 2/6/2018 có duy nhất bộ số 05 - 07 - 17 - 22 - 32 - 33 đã mang lại giải thưởng hơn 40 tỉ đồng cho vợ chồng chị. Vợ chồng chị đã thống nhất để chị là người lên nhận giải.

Theo quy định, chị N.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 4 tỉ đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, chị N.T đã thực nhận khoảng 35,5 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần.

Nữ tiểu thương ở Vĩnh Long nhận jackpot 2 gần 3,8 tỉ đồng

Ngay sau trường hợp của chị N.T, chi nhánh Vietlott tại Cần Thơ cũng đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ chị H.T.M.C. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé của chị H.T.M.C là hợp lệ và trúng jackpot 2 tại kỳ quay 130 - sản phẩm Power 6/55. Tấm vé này được phát hàng tại một điểm bán hàng trên đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Giải jackpot 2 mà chị H.T.M.C có trị giá gần 3,8 tỉ đồng.

Theo chia sẻ của chị H.T.M.C, chị là một tiểu thương sinh sống tại Vĩnh Long. Chiều thứ 3 ngày 29/5/2018, chị đi Cần Thơ dự tiệc tại nhà người bạn và ghé điểm bán hàng mua một vé với 6 bộ số do máy chọn. May mắn đã mỉm cười với chị khi có một bộ số trúng jackpot 2. Sau khi nhận giải, vợ chồng chị C. có mong muốn sẽ mở một điểm bán vé Vietlott khi Vietlott triển khai kinh doanh tại Vĩnh Long.

Theo quy định, chị H.T.M.C có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 370 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Sau khi trừ thuế, chị C. đã thực nhận gần 3,4 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần qua tài khoản ngân hàng.