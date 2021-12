Nóng trong tuần: Phó giám đốc Công an Đồng Nai qua đời

​​​​​​​Phó giám đốc Công an Đồng Nai qua đời; Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chiếm đoạt tiền từ thiện ở miền Trung... là những tin nóng nhất tuần qua.

Phó giám đốc Công an Đồng Nai qua đời

Ngày 25/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sau một thời gian lâm bệnh, dù đã được tập thể y bác sỹ bệnh viện, gia đình, bạn bè và cơ quan tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do sức khỏe yếu đã qua đời vào chiều ngày 24/12.

Đại tá Bùi Hữu Danh- Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong buổi họp báo tại UBND tỉnh Đồng Nai vào năm 2019.

Đại tá Bùi Hữu Danh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Biên Hòa.

Tháng 12/2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Công an kết luận vụ nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chiếm đoạt tiền từ thiện ở miền Trung

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, liên quan một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Đại diện nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền hỗ trợ cho người dân TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, lùm xùm từ thiện xảy ra khi trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin tố cáo ông Hoài Linh “ngâm” hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung. Sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích, ông Võ Nguyễn Hoài Linh đã đăng tải một đoạn Video Clip thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ trong vấn đề giải ngân hơn 14 tỷ đồng do các nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì lũ lụt vào tháng 10/2020.

Đến tháng 6/2021, ông Linh đã nhờ ê-kíp đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng.

Giám đốc CDC Hải Dương bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

Tối 21/12, Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương, người bị khởi tố, điều tra về hành vi nâng khống giá kit test COVID-19 gây thiệt hại 30 tỉ đồng.

Ngôi nhà của bị can Phạm Duy Tuyến, nơi cơ quan công an khám xét, thu giữ một số sổ sách, tài liệu.

Trước đó, ngày 17/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Cty Việt Á), CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, khởi tố 7 bị can, trong đó có Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT Cty Việt Á, Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng CDC Hải Dương.

Miền Bắc hứng đợt rét mạnh nhất kể từ đầu mùa đông 2021, đỉnh núi Fansipan tuyết đang rơi

Khoảng 15h30 chiều nay (26/12) tuyết đã rơi trên đỉnh Fansipan – nơi có độ cao 3.143m so với mực nước biển.

Thời điểm tuyết rơi, nhiệt độ trên đỉnh đo được khoảng 1 độ C, trời có mưa nhẹ. Hiện nền nhiệt tiếp tục giảm, trời rét buốt.

Nền nhiệt tại Lào Cai tiếp tục giảm, vùng thấp trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng. Từ đêm 26/12 trở đi, các khu vực núi có độ cao từ 2.600 m trở lên có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, sau là sương muối.

500 trụ điện đứng chắn giữa đường, dân lái xe lạng lách tránh

Ngày 21/12, Công ty Điện lực Hóc Môn nêu lý do hơn 500 trụ điện vẫn đang chắn giữa đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khi nhiều đoạn tuyến đường này đã được trải nhựa, lát gạch vỉa hè.

Theo Công ty Điện lực Hóc Môn, do mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh nên lưới điện hiện hữu nằm trên vỉa hè đường cũ đang nằm dưới lòng đường sau khi được mở rộng và lưới điện này hiện vẫn đang thực hiện cung cấp điện cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình.

Hơn 500 trụ điện "đi lạc" xuống đường chực chờ gây hoạ cho người dân.

Để tránh mất điện nhiều lần cho người dân trong quá trình di dời lưới điện, phương án là xây dựng lưới điện mới hoàn chỉnh để cấp điện cho các hộ dân các xã trên, đồng thời thu hồi lưới điện hiện hữu để trả lại mặt đường cho Ban Giao thông. Để có mặt bằng thi công thì Ban Giao thông và Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM đã thống nhất tiếp nhận mặt bằng từ Ban Giao thông đến đâu thi công đến đó.

4 quận "nguy cơ cao" của Hà Nội đồng loạt dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.646.033 ca, trong đó có 1.245.423 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế khẳng định thực hiện đúng quy định trong cấp phép lưu hành sinh phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen đã nộp hồ sơ xin cấp đăng ký lưu thành theo trình tự được quy định bởi Thông tư 11 của Bộ Y tế về cấp đăng ký lưu hành vaccine phòng COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

Tại TPHCM, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong còn cao, TPHCM quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 sắp tới.

Tại Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đến, về tỉnh này phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh, khai báo y tế và thông báo với chính quyền.

Tại Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ, Ba Đình yêu cầu nhà hàng, quán ăn trên địa bàn không phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21h hằng ngày.

